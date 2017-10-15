Ортис провалил второй допинг-тест за месяц

Кубинец Луис Ортис во второй раз за месяц сдал положительную допинг-пробу, информирует worldboxingnews.net. 38-летний тяжеловес добровольно сдал анализ в рамках антидопинговой программы WBA. Однако в ней нашли диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Если Ортис не запросит вскрытие пробы "Б", то будет исключен из рейтингов и может быть отстранен на полгода.

Напомним, что 29 сентября Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером. Соперником последнего вместо кубинца станет бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн.