Ортис победил Скотта и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA

Бывший "временный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе кубинец Луис Ортис единогласным решением судей победил американца Малика Скотта и завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA. Американец трижды побывал в нокдауне, а счет составил 120:105, 120:106, 119:106 в пользу Ортиса. Поединок прошел в Монте-Карло (Монако).

37-летний кубинец по-прежнему не знает поражений – теперь в его активе 26 побед (22 нокаутом). Добавим, что Ортис в этом году отказался от боя с россиянином Александром Устиновым и был лишен титула "временного" чемпиона мира WBA.









