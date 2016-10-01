Опубликовано видео последнего боя погибшего шотландского боксера

Опубликованы фрагменты последнего боя боксера Майка Тауэлла, который погиб после нокаута в поединке с Дэйлом Эвансом. В коротком ролике, опубликованном шотландским каналом STV, видно, как соперники обмениваются довольно жесткими ударами. На кону стоял британский чемпионский титул в полусреднем весе.

В пятом раунде Эванс отправил Тауэлла в нокаут. Последнего унесли на носилках. Он умер в университетской больнице имени королевы Елизаветы после суток борьбы за жизнь. Отметим, что до этого поединка Тауэлл не проигрывал – 11 побед и 1 ничья.

Как сообщила подруга боксера Хлоя Росс, в последние несколько недель боксер жаловался на головные боли. Пара списывала их на стресс перед поединком.

Погибший шотландский боксер Тауэлл до боя жаловался на головные боли