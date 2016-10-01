Опубликовано видео последнего боя погибшего шотландского боксера

Опубликованы фрагменты последнего боя боксера Майка Тауэлла, который погиб после нокаута в поединке с Дэйлом Эвансом. В коротком ролике, опубликованном шотландским каналом STV, видно, как соперники обмениваются довольно жесткими ударами. На кону стоял британский чемпионский титул в полусреднем весе.
В пятом раунде Эванс отправил Тауэлла в нокаут. Последнего унесли на носилках. Он умер в университетской больнице имени королевы Елизаветы после суток борьбы за жизнь. Отметим, что до этого поединка Тауэлл не проигрывал – 11 побед и 1 ничья.
Как сообщила подруга боксера Хлоя Росс, в последние несколько недель боксер жаловался на головные боли. Пара списывала их на стресс перед поединком.
Погибший шотландский боксер Тауэлл до боя жаловался на головные боли
Boxer Mike Towell is in hospital after a fight against Dale Evans in Glasgow last night. https://t.co/1kvOt5v5Ua pic.twitter.com/YQLaPOPOAq– STV News (@STVNews) 30 сентября 2016 г.