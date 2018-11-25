Олимпийский чемпион по боксу: "Не сомневался в победе Бивола. Один раз с Дмитрием избили Паскаля на спарринге"

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев заявил "СЭ", что ожидал победы Дмитрия Бивола над Жаном Паскалем. Бой состоялся сегодня ночью в Атлантик-Сити, 27-летний россиянин взял верх над 36-летним канадцем по очкам в 12-ти раундах.

- Результат был очевиден еще до боя, - сказал Мехонцев. – Помню, как мы с Дмитрием спарринговали с Паскалем перед его вторым боем с Денисом Лебедевым. Первым его со мной поставили, по три раунда с каждым Жан бился. Сначала избил его я, потом Дмитрий Бивол, а третьим - Исраэль Дуффус из Панамы. Поэтому не сомневался в победе Бивола, даже думал, что выиграет досрочно. (Игорь Новиков)