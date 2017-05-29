Оланреваджу Дуродола: "Всех волнует, почему Кудряшов проиграл мне в первом поединке"

Нигериец Оланреваджу Дуродола в преддверии боя-реванша с Дмитрием Кудряшовым, который состоится 3 июня в Ростове-на-Дону, подчеркнул, что первый поединок научил его многому. По словам Дуродолы, этот бой будет непростым.

Напомним, Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан.

- Очень рад, что этот реванш состоится. Я готовился к нему и нахожусь сейчас в очень хорошей форме, - сказал Дуродола. - Знаю, что это будет хороший и интересный поединок, в том числе и для зрителей. Я тоже многому научился с первого боя, мне будет, что показать сопернику. Этот поединок будет непростым.

Что касается Дмитрия, я думаю, что он прекрасный боксер. У него потрясающая физическая форма, отличная реакция. Я высоко оцениваю его боксерские качества. Вопрос, почему он проиграл, волнует всех. Каждый раз, когда человек проигрывает в ринге, он думает, что виноват не он, а что соперник был сильнее. Но каждый бой - демонстрация того, что мы можем это преодолеть и сделать большее, не кивая на соперника, а я сделал все, что мог, и победил. Думаю, предстоящий бой в этом плане будет очень интересным. (Елена СОБОЛЬ)