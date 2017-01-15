10:10 | БОКС — Профессиональный

Объединительный бой Ломаченко - Корралес может пройти 8 или 15 апреля

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Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум подчеркнул, что объединительный поединок между чемпионом мира по версии WBO с обладателем титула WBA панамцем Хесреэлем Корралесом может пройти 8 или 15 апреля.

На профессиональном ринге в активе Ломаченко семь побед (пять нокаутом) и одно поражение. На счету Корралеса 21 победа (8 нокаутом) и одно поражение.

- Ломаченко будет драться 8 или 15 апреля, - приводит ТАСС слова Арума. - Мы пока не завершили переговоры с его соперником, но с наибольшей долей вероятности это будет объединительный бой с Корралесом.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941856

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