Николай Валуев: "В бою Гассиев-Усик победит тот, кто сумеет навязать свой стиль"

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев дал свой прогноз на бой Мурата Гассиева и Александра Усика. Поединок в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) состоится в Москве, на арене спортивного комплекса "Олимпийский" 21 июля.

– Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймете, как этого боя ждут. Я считаю, что это будет бой года, – сказал Валуев. – Я бы не стал говорить о фаворите. Тут все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, – процентов 35.

Этот поединок однозначно повлияет на имидж нашей страны в лучшую сторону. Он будет проходить в одном из знаковых мест, зал 100 процентов будет забит до отказа, трансляция будет на весь мир, и лишнее напоминание о России явно не помещает.

Мы на весь мир снова заявим, что и здесь мы можем себя показать. А то, что действительно можем, у меня даже сомнений не возникает.