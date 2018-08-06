Николай Валуев: "У Бивола есть слабые места, а ведь дальше будут соперники сложнее"

Экс-чемпион мира Николай Валуев отметил, что российскому боксеру Дмитрию Биволу необходимо прибавлять. Россиянин в ночь на воскресенье защитил титул WBO в полутяжелом весе, победив малавийца Айзека Чилембу.

- Я полностью предсказал сценарий боя Бивола, - приводят "Известия" слова Валуева. - Он провел хороший поединок, но ему еще надо прибавлять. Особенно хорошо поработать над левой рукой. Это его слабое место. Понятно, что это ошибки любительского прошлого, но в профессиональном боксе, где поединок длится 12 раундов, это не прощают. А ведь дальше соперники будут сложнее.