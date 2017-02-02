Николай Валуев: "Поветкин? При желании из любого человека можно сделать исчадие ада!"

Экс-чемпион WBA в абсолютной весовой категории, депутат Госдумы Николай Валуев посоветовал Александру Поветкину отстаивать свои права. Сегодня стало известно, что проба "Б" Поветкина оказалась положительной на остарин. Правда, дозировка найденного вещества совсем невелика.

– Репутацию даже надуманно испортить очень легко. А здесь какие-никакие, пусть даже самые минимальные, причины к этому были, – сказал Валуев. – Сколько миллионных долей в пробе Поветкина? Конечно, нужно отстаивать свои права. От скандальных хроник уже уйти не удастся.

Поверьте, при желании из любого человека можно сделать исчадие ада: додумать, вытащить грязь на белый свет, и все – продукт готов. Сложно ли теперь будет Саше найти соперников? Это профессиональный бокс! Это мир шоу-бизнеса и денег. (Любовь КОНЯЕВА)