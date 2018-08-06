Николай Валуев: "Поражение Ковалева - это история счастливого удара"

Бывший чемпион мира Николай Валуев отметил, что победа Элейдера Альвареса над россиянином Сергеем Ковалевым - это счастливый случай для колумбийца. В ночь на воскресенье российский боксер утратил титул WBO, уступив сопернику в седьмом раунде техническим нокаутом.

– Поражение Ковалева – это история счастливого удара, – приводят "Известия" слова Валуева. — В профессиональном боксе такое бывает, и ничего с этим не поделаешь. Сергей лидировал по итогам шести раундов, но размен, на который он пошел, будучи в состоянии грогги, нокдауна, – это неверно. Это серьезная ошибка, которая стоила ему пояса.