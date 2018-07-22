Николай Валуев: "Безусловно, Гассиев еще очень молод и потенциал у него большой"

Бывший чемпион мира Николай Валуев отметил, что украинский боксер Александр Усик смог нейтрализовать главное оружие россиянина Мурата Гассиева в лице ударов по печени, что и стало залогом его победы.

- Я узнал, что Мурат длительное время готовился в условиях среднегорья, оказалось, что он и спустился оттуда совсем недавно, - цитирует ТАСС Валуева. - Для меня это достаточно странно, потому что, когда готовились мы, то специально закладывали определенное время на акклиматизацию. Думаю, это могло сказаться.

Также важно, что Усик смог нейтрализовать главное оружие Мурата - удары по корпусу и печени. Мурат не смог использовать свое главное оружие, натыкаюсь на противоборство со стороны соперника. Безусловно, Гассиев еще очень молод и потенциал у него большой.