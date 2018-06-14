Никитин перешел в профессиональный бокс и планирует провести реванш с Конланом

Бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Владимир Никитин перешел в профессиональный бокс и планирует провести реванш с ирландцем Майклом Конланом.

- Я официально подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Дебют пройдет 14 июля, думаю, через четыре боя у нас будет реванш, - цитирует ТАСС Никитина.

28-летний Никитин, помимо бронзы Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, имеет в своем активе серебро чемпионата мира и бронзу первенства Европы.

Никитин победил Конлана в четвертьфинальном поединке Олимпийских игр 2016 года, сам бой и решение судей относительно его победителя вызвали скандальную реакцию боксерского сообщества и самого ирландского боксера. Впоследствии Конлан неоднократно говорил о том, что судьи совершили ошибку, отдав победу Никитину.

Ирландец после Игр в Бразилии перешел в профессиональный бокс. На его счету семь побед (пять нокаутом) и ни одного поражения.