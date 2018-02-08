Названа сумма, потраченная на организацию боя Гассиев – Дортикос

Организация полуфинального боя всемирной суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом обошлась в 2,5 – 3 миллиона долларов, сообщается в пресс-релизе боксерского форума.

Отмечается, что на организацию самого форума было потрачено около 500 000 000 рублей. Большинство из средств – частные инвестиции. На матч было продано 14000 билетов вместе с партером. Телерейтинги составили 16 процентов.

Бой прошел в субботу, 3 февраля, и завершился победой Гассиева нокаутом в 12-м раунде. В финале россиянин встретится с украинцем Александром Усиком.