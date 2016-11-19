Натан Клеверли: "Поначалу бой между Ковалевым и Уордом будет закрытым"

Бывший чемпион мира Натан Клеверли предвкушает интересный поединок между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и претендентом Андре Уордом. Бой между россиянином и американцем пройдет в Лас-Вегасе.

– Это будет блестящий бой, один из лучших, которые возможны на данный момент, – цитирует Sky Sports Клеверли. – Это лучшие бойцы в своей категории. Я заинтригован. Сила Ковалева против необычной техники Уорда. Полагаю, что поначалу бой будет закрытым. Ковалев постарается ускориться, заставляя Уорда защищаться. Думаю, что Ковалев все-таки победит по очкам.