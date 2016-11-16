Натан Клеверли: "Ковалев победит Уорда, но с небольшим отрывом"

Валлийский боксер Натан Клеверли считает предстоящий бой Сергея Ковалева с Андре Уордом одним из самых ярких в нынешнем году. Россиянин, побеждавший Клеверли, будет защищать свои чемпионские титулы по версиям WBO, WBA и IBF.

– Это блестящий бой, вероятно, самый яркий на данный момент в боксе, – цитирует Boxingscene Клеверли. – Это будет контраст стилей. Уорд обладает великолепной техникой, а у Ковалева невероятная сила. Это интригует. Я бы поставил на Ковалева. Но могу понять, почему некоторые люди называют Уорда фаворитом. Ковалев хорошо держит дистанцию, его бокс сбалансирован. И он просто более мощный, классический "полутяж", тогда как Уорд пришел из среднего веса. Уорд будет обороняться, а Ковалев способен победить за счет скорости работы. Думаю, по очкам отрыв будет небольшим.

Думаю, победитель вскоре встретится со мной. Если выиграет Ковалев, люди подумают, что я сумасшедший, раз хочу вернуться к бою с ним. Но я боец, я рискую. Я готов принять любой бой.