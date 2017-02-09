На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученых

Присяжные заседатели на проходящем в Нью-Йорке судебном разбирательстве между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером заслушали в среду показания ряда ученых, компетентных в том, что касается выявления случаев употребления допинга, сообщает ТАСС.

Представители россиянина, в частности, ознакомили жюри с мнением известного нидерландского исследователя Дауэ де Бура, специализирующегося в том числе на анализе взятых у спортсменов проб методами масс-спектрометрии. Приведенные экспертом данные о допинг-пробах россиянина подтверждали аргументы одного из адвокатов боксера Кента Яловитца, который ранее указывал, что его клиент употреблял мельдоний еще до того, как 1 января 2016 года вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Как подчеркивает российская сторона, указанное вещество может оставаться в организме в течение многих месяцев после его применения.

Адвокаты Уайлдера, в свою очередь, на заседании, продолжавшемся более восьми часов, задали вопросы двум экспертам – Энтони Бутчу и Даниэлю Эйхнеру. Первый из них возглавляет лабораторию в Калифорнии, которая проводит анализы допинг-проб, взятых у спортсменов. Второй – руководит аналогичным центром в штате Юта.

Бутч и Эйхнер высказались в пользу версии представителей Уайлдера. Она заключается в том, что Поветкин якобы принимал запрещенное вещество мельдоний незадолго до запланированного боя с американским боксером.