На отмененный бой Поветкина были проданы почти все билеты

Сегодня утром стало известно, что в пробе боксера Александра Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

Билетов на поединок осталось лишь несколько десятков по цене от 1100 до 10 000 рублей, сообщает E1.ru. Ожидается, что в ближайшее время вопрос о бое будет решен. Ранее глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что россиянин может встретиться с другим соперником, если Стиверн откажется.