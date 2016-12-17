12:30 | БОКС — Профессиональный

На отмененный бой Поветкина были проданы почти все билеты

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Сегодня утром стало известно, что в пробе боксера Александра Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

Билетов на поединок осталось лишь несколько десятков по цене от 1100 до 10 000 рублей, сообщает E1.ru. Ожидается, что в ближайшее время вопрос о бое будет решен. Ранее глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что россиянин может встретиться с другим соперником, если Стиверн откажется.

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http://www.e1.ru/news/spool/news_id-458178.html

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