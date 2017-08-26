На бой Мейвезер - Макгрегор распроданы не все билеты

Трибуны "Т-Мобайл Арены" во время боя между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором не будут забиты до отказа. В продаже на данный момент остаются около 1,5 тысяч билетов стоимостью 2,5 тысячи долларов каждый. Всего стадион на боксерских поединках вмещает 20 тысяч зрителей.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию бояМейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.