Мутко сравнил поражение Ковалева с выступлением Немова на Играх-2004

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение, что поражение Сергея Ковалева от американца Андре Уорда можно сравнить с историей гимнаста Алексея Немова во время Олимпийских игр-2004 в Афинах, когда также многие говорили о несправедливости судейского решения. Ковалев потерпел поражение от Уорда и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF. Российский боксер заявил, что не согласен с решением судей. Многие эксперты посчитали такое решение судей спорным.

– Я смотрел этот бой, это крайне сложный вопрос, ведь это профессиональный спорт со своими правилами, – приводит ТАСС слова Мутко. – Если все эксперты сходятся во мнении, что Ковалев был убедительнее, а судьи посчитали, что он семь раундов проиграл, это неправильно.

Идет разговор о реванше, значит, надо готовиться, выходить и проводить его так убедительно, чтобы никто ничего уже не смог сказать. В этой ситуации я вспоминаю Лешу Немова. Все тогда видели, что он выиграл.

Напомним, что на Олимпиаде-2004 в Афинах случился судейский скандал в соревнованиях по спортивной гимнастике на перекладине: россиянин Алексей Немов получил заниженные баллы, после чего зрители долго освистывали судейское решение. Арбитры повысили оценки Немову, которые все же не позволили ему занять призовое место.