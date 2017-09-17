Мурат Гассиев: "Повторный бой между Головкиным и Альваресом не имеет смысла"

Чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев отметил, что считает казахстанца Геннадия Головкина победителем в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Он также добавил, что из-за подобного результата теряется смысл в проведении реванша.

"Бой Головкина и Альвареса понравился, но боем десятилетия он, вероятно, не станет. Признаюсь, я ожидал, что мексиканец попробует упереться и будет чаще атаковать, но он лишь контратаковал. Давление и инициатива были за Геннадием, поэтому я считаю, что именно он победитель в этом бою.

Из-за объявления ничьи, наверное, теряется смысл в проведении реванша, потому что реваншироваться некому, и в повторном бою мы, наверное, увидели бы повторение первого поединка. Головкин будет навязывать открытый бой, а Альварес его не примет и будет работать на отходе. Мое мнение, как болельщика Головкина, что ему лучше попробовать забрать оставшийся титул у британца Билли Джо Сондерса, чем проводить реванш", – написал в Инстаграме Гассиев.

Напомним, бой между Головкиным и Альваресом завершился вничью. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой – казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки – 114:114. После поединка оба спортсмена заявили о желании провести реванш.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес