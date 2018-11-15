Мурат Гассиев: "После боя с Усиком скучно без двух чемпионских поясов. В остальном все осталось как было"

Российский боксер Мурат Гассиев в интервью пресс-службе Федерации бокса России рассказал, как изменилась его жизнь после боя с с украинцем Александром Усиком. Гассиев проиграл Усику титулы чемпионы IBF и WBA, украинец стал абсолютным чемпионом мира.

- Как изменилась ваша жизнь после боя с Александром Усиком?

- Скучно без двух чемпионских поясов!.. А так на самом деле ничего не поменялось. Просто в том бою не получилось победить, в остальном все осталось как было.

- Какие эмоции были во время боя? Со стороны в некоторых моментах казалось, что было какое-то отчаяние и непонимание, что с соперником делать.

- Непонимания не было. Я знал, что мне надо было сделать. Он левша, мне нужно сделать шаг или три удара нанести и левой закончить. Но он мне не давал этого делать, и я на это злился.

- Злость все-таки была?

- Да, на себя. Потому что это элементарно, я могу это сделать, а у меня не получается.

- Как правило, в момент, когда что-то не получается, мы не всегда можем сообразить, как нужно действовать. А потом понимание пришло?

- Просто 21 июля он воспользовался своим шансом меня обыграть - на ногах, в скорости, во всем на двести процентов. Просто он был готов на 1000%, а я – на 500%, вот и все.

- Травма никак не повлияла на бой?

- Нет, травмы я часто получал. Он просто был очень хорошо готов.