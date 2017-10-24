Мурат Гассиев: "Поддержка земляков из Осетии помогла победить Влодарчика"

Российский боксер Мурат Гассиев уверен в том, что поддержка земляков в Осетии помогла ему одержать победу в поединке Всемирной суперсерии бокса (WBSS) против поляка Кшиштофа Влодарчика.

Более 200 жителей Северной Осетии встретили по прилете уроженца республики, который в воскресенье защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Влодарчика нокаутом в 1/4 финала WBSS.

– Большое спасибо всем, кто болел за меня на родине, на севере и юге Осетии, не разделяю республику, ведь мы один народ. Поддержка моих земляков и помогла выиграть в сложном бою, к которому готовились четыре месяца, – приводит ТАСС слова Гассиева. – Перед третьим раундом тренер давал установки, я делал на ринге то, что умею, согласно его советам. Влодарчик – один из самых опытных боксеров, настрой был изначально на все 12 раундов, но я воспользовался нужным моментом и нанес удар.