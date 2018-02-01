Мурат Гассиев: "Отвечу Дортикосу в ринге"

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в преддверии боя с кубинцем Юниером Дортикосом назвал сильные стороны своего соперника. Напомним, что поединок состоится 3 февраля в Сочи.

– Мы с моим тренером Абелем Санчесом изучали Дортикоса и раньше, так как около двух лет назад он уже рассматривался в качестве моего возможного соперника, – цитируют Гассиева "Известия". – С тех пор мое мнение о нем не поменялось – это очень сильный и обученный боксер с тяжелым ударом. Дортикос – высокий, длиннорукий и очень хорошо использует свои габариты.

– Кубинец пообещал нокаутировать вас. Что скажете ему в ответ?

– Не отношусь серьезно к предматчевым заявлениям моих соперников. Обещать можно все, что угодно, но на ринге ты действуешь эффективно настолько, насколько тебе позволяет соперник. Сейчас отвечать ему ничего не буду, сделаю это лучше на ринге.