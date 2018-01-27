Мурат Гассиев: "Отказываться от боя с Лебедевым не буду"

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев отметил, что готов провести бой-реванш с соотечественником Денисом Лебедевым​. Напомним, в 2016 году Гассиев выиграл раздельным решением судей у Лебедева.

– Насчет реванша с Лебедевым я ничего не могу сказать, - цитирует "Р-Спорт" Гассиева. - У его команды, насколько мне известно, была возможность предпринять шаги к организации этого боя, но по каким-то причинам этого они не сделали. Знаю точно, что причина не во мне. Если будет желание организовать такой бой, то я отказываться не стану. Если Денис считает, что осталась какая-то недосказанность, то я всегда готов, но это, как вы сами понимаете, только после суперсерии. Если бы я проиграл в том бою, то это вряд ли что-то изменило бы в моей жизни. Просто путь к вершине стал бы длиннее. Но с этого пути я бы не свернул.

– Насколько реально и нужно переходить в супертяжелый вес?

– Переход в супертяжелый вес – это, конечно, перспектива. Об этом можно думать только после суперсерии и в случае, если в моем весе не будет интересных боев. Тогда можно будет подумать о переходе. Ну а пока мне не приходится сгонять вес и есть важные бои, то встреч с супертяжами мне хватает и на тренировках.