Мурат Гассиев: "Не согласен, что бой с Дортикосом обязательно закончится нокаутом"

Чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Мурат Гассиев перед полуфинальным боем Всемирной боксерской суперсерии против кубинца Юниера Дортикоса отметил, что оба спортсмена будут стараться окончить поединок нокаутом. Однако, россиянин подчеркнул, что сделать это будет непросто.

– Я совершенно не согласен с мнением, что предстоящий бой непременно должен завершиться нокаутом, – цитирует ТАСС Гассиева. – Хотя каждый из нас, я уверен, будет делать для этого все возможное. Бывают такие соперники, которых бьешь сильно и сам удивляешься, как они еще могут держаться на ногах. Думаю, что и у меня, и у Дортикоса такие качества тоже есть, а дальше бой покажет.

Напомним, бой состоится в Сочи 3 февраля. В активе Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера в своей карьере еще не проигрывали.