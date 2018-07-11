Мурат Гассиев: "Не считаю, что Усика невозможно победить по очкам"

Россиянин Мурат Гассиев считает, что может победить украинца Александра Усика по очкам. Они 21 июля в Москве проведут финальный бой Всемирной боксерской суперсерии.

– Полуфинальный бой Александра Усика с Майрисом Бриедисом был очень интересным. Кстати, собираюсь его пересмотреть, – отметил Гассиев. – Считаю, что Усик выиграл бой без вопросов и с раздельным решением судей я не согласен. Кстати, я не считаю, что Усика невозможно победить по очкам. По крайней мере, раз мы вспомнили его бой с Бриедисом, то как раз в этом бою первую его половину по очкам вел именно Бриедис. Другое дело, что он не смог довести бой до победы, и именно Александр переломил его ход. Какую роль сыграет тот факт, что Усик присутствовал на моем бое с Дортикосом, я, честно говоря, не знаю. Я увидел приятного человека, который искренне меня поздравил. Больше ничего сказать не могу.