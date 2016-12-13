08:24 | БОКС — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Не могу сказать, что Лебедев меня удивил"

0
0
0

Чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг по версии IBF Мурат Гассиев в интервью "Известиям" подчеркнул, что Денис Лебедев не сумел преподнести ему сюрприз в титульном бою. 23-летний россиянин отметил, что перед поединком он досконально изучил манеру боя соперника.

- Чем удивил Лебедев? - вопрос Гассиеву.

- Не могу сказать, что Денис меня чем-то удивил. Мы с тренерским штабом тщательно готовились к этому поединку, пересмотрели и досконально разобрали все последние бои моего соперника, изучили его тактику и технику ведения боя. В моей команде работают профессионалы, поэтому перед встречей с Лебедевым я знал о нем все. К тому же не стоит забывать, что несколько лет назад я был спарринг-партнером Дениса.

- Удары по корпусу преобладали в вашем арсенале. Изначально планировали больше бить по телу, чем по голове?

- В ходе разбора предыдущих боев Дениса мы заметили, что его редко атаковали в корпус, и решили, что было бы неплохо попробовать удивить его этим. В итоге, как вы видели, в нокдаун Денис был отправлен именно ударом по печени.

- Нокдаун Лебедева стал переломным моментом поединка?

- Я не могу назвать это переломным моментом. Но, безусловно, это прибавило мне уверенности. А еще было очень важно не поддаться эйфории и не отходить от запланированной тактики, не бросаться вперед сломя голову - очень часто в такие моменты можно пропустить опасную контратаку.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650106#ixzz4Sh0jtTqO

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ