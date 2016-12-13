Мурат Гассиев: "Не могу сказать, что Лебедев меня удивил"

Чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг по версии IBF Мурат Гассиев в интервью "Известиям" подчеркнул, что Денис Лебедев не сумел преподнести ему сюрприз в титульном бою. 23-летний россиянин отметил, что перед поединком он досконально изучил манеру боя соперника.

- Чем удивил Лебедев? - вопрос Гассиеву.

- Не могу сказать, что Денис меня чем-то удивил. Мы с тренерским штабом тщательно готовились к этому поединку, пересмотрели и досконально разобрали все последние бои моего соперника, изучили его тактику и технику ведения боя. В моей команде работают профессионалы, поэтому перед встречей с Лебедевым я знал о нем все. К тому же не стоит забывать, что несколько лет назад я был спарринг-партнером Дениса.

- Удары по корпусу преобладали в вашем арсенале. Изначально планировали больше бить по телу, чем по голове?

- В ходе разбора предыдущих боев Дениса мы заметили, что его редко атаковали в корпус, и решили, что было бы неплохо попробовать удивить его этим. В итоге, как вы видели, в нокдаун Денис был отправлен именно ударом по печени.

- Нокдаун Лебедева стал переломным моментом поединка?

- Я не могу назвать это переломным моментом. Но, безусловно, это прибавило мне уверенности. А еще было очень важно не поддаться эйфории и не отходить от запланированной тактики, не бросаться вперед сломя голову - очень часто в такие моменты можно пропустить опасную контратаку.