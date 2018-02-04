Мурат Гассиев: "Надеюсь, у Дортикоса нет серьезных травм"

Российский боксер Мурат Гассиев после победы над Юниером Дортикосом в полуфинале WBSS в Сочи отметил, что соперник проделал хорошую работу. Россиянин пообещал захватывающий бой в финале серии против украинца Александра Усика.

- Спасибо команде Юниера, - сказал россиянин - Она проделали очень серьезную работу, он очень сильный боксер с очень тяжелым ударом. Это тяжелый вес и до последнего момента ты не понимаешь, кто победитель. Бой мог запросто закончиться в его пользу. Надеюсь, у него серьезных травм, он вернется и будет еще сильнее. Спасибо команде, промоутеру, тренеру и болельщикам: это только начало, дальше будет еще интереснее. С Усиком будет еще один захватывающий бой!

Было больно, это не удивительно, ведь тебя бьют со всей силы! Конечно, были ошибки, будем работать. Но сейчас надо отдохнуть, а затем возвращаться к тренировкам. (Михаил ПОТАПОВ)