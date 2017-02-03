Мурат Гассиев: "Мне казалось, что судьи не отдадут мне победу в бою с Лебедевым"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев подчеркнул в интервью "СЭ", что доволен и одним чемпионским поясом. Он завоевал титул, победив 3 декабря в драматичном поединке Дениса Лебедева. На премии "Звезда бокса" этот бой был признан лучшим по итогам прошлого года. Не исключено, что в ближайшем будущем Гассиев проведет реванш с Лебедевым, а пока Мурат отправится в Америку в тренировочный лагерь Абеля Санчеса.

– Команда Лебедева незадолго до поединка изменила условия контракта и поставила на бой один пояс. Нет обиды?

– Что теперь обижаться? Конечно, было бы лучше иметь два пояса, но и один неплохо.

– Кроме этого поменяли судей. Поставили Александра Калинкина, который хорошо знаком с Лебедевым. Были подозрения, что судьи не отдадут вам победу?

– Денис был фаворитом. Для меня было важно закончить бой нокаутом и не доводить дело до судейского решения.

– В четвертом раунде Лебедев оказался в нокдауне от удара по печени. После этого тренер Санчес советовал вам спокойно доводить поединок до финала.

– Да, говорил. После нокдауна я хотел закончить бой нокаутом и отошел от плана. Мне казалось, что судьи не отдадут мне победу. Я до конца пытался уложить Лебедева, но он опытный боксер.

– Судья Калинкин сказал, что несколько раз пересматривал бой, и нет сомнений, что победил Гассиев.

– Я чувствовал, что победил, но со стороны виднее. В любом случае люди, которые разбираются в боксе, знают, кто заслужил эту победу.

– Лебедев сломал кисть в первых раундах, об этом сказал его промоутер Андрей Рябинский. Чувствовали это?

– Во время боя я этого не заметил, да и на допинг-тесте тоже. Хотя на руки Дениса я не глядел. (Сергей ФИШ)

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