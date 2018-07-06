Мурат Гассиев: "Меня ждет самый сильный соперник за всю карьеру"

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом WBC и WBO Александром Усиком в рамках финала WBSS и боя за звание абсолютного чемпиона. По его словам, для него это самый сильный соперник за всю карьеру.

– То, что Усик является фаворитом, на меня никак не давит, – сказал Гассиев. – Я понимаю, почему он фаворит, знаю его достижения, но в то же время он очередной мой соперник, и для меня первичен лишь сам этот факт. Я выхожу на бой против соперника, а не против фаворита. Может быть, это не очень нормальная ситуация, но никакого мандража перед фаворитами я не испытываю. Лебедев тоже считался фаворитом в нашем бою, и против Дортикоса мне тоже многие шансов не давали.

Посоветую ли я сопернику беречь печень? Наш вид спорта настолько травмоопасный, что надо беречь всего себя целиком. Я всем желаю здоровья и его ценность боксеры понимают лучше многих других людей. Это факт.

И мой тренер, и я понимаем, что с каждым новым боем противники у меня только сильнее. Если не учитывать турнир, то Усик итак считался лидером рейтинга в нашем весе, а его выход в финал турнира лишний раз доказал всю обоснованность того, что он стоит во главе этого рейтинга. Так что я уверен, что сейчас меня ждет самый сильный соперник за всю мою карьеру.

Бой Усика и Гассиева состоится 21 июля в Москве.