Мурат Гассиев: "Кто-то говорит, что я не выиграл бой у Лебедева. Хочется расставить точки над i"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев отметил, что готов к бою-реваншу с соотечественником Денисом Лебедевым. Лебедев обладает титулом чемпиона мира по версии WBA.

– Прошедший год получился у меня очень хорошим, в конце года я стал чемпионом мира и очень счастлив, – цитирует "Р-Спорт" Гассиева. – Пока я отдыхаю, провожу время дома, с семьей, и о боксе не думаю. Я много готовился и тренировался, а сейчас хочу отдохнуть. Новый бой с Денисом Лебедевым? В любом случае он будет интересен, но у Дениса есть чемпионский бой. Все возможно только после него. Кто-то говорит, что я тот (декабрьский) бой не выиграл, поэтому хочется расставить все точки над i.

Наше дело выходить в ринг и побеждать того, кого против тебя поставят. А договариваться о матчах – это дело промоутеров и других людей. Как себя чувствую в качестве чемпиона мира? Я ощущаю себя тем же молодым парнем, в которого никто не верил. И это меня еще больше мотивирует.