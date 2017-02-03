Мурат Гассиев: "К вечеру Головкин – Джейкобс не смогли найти соперника"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев в интервью "СЭ" предположил, что бой Геннадия Головкина с Дэниэлом Джейкобсон завершится победой казахстанского боксера нокаутом после шестого раунда. Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.

– Вы тренируетесь вместе с Геннадием в США, он приезжал поддержать в бою с Лебедевым. После поединка встречались?

– В последний раз виделись с Головкиным, когда мы с Денисом сдавали после боя допинг-пробы. Геннадий прождал меня четыре часа, потом сказал, что должен ехать в аэропорт, пожелал удачи и исчез.

– Какой прогноз на бой, предстоящий 18 марта?

– Победа Головкина нокаутом после шестого раунда.

– Геннадий уже приглашал вас на поединок?

– Я и сам должен был боксировать на этом вечере, но не получилось найти соперника.

– Речь об Усике? Он заявлял, что будет драться в рамках этого вечера.

– Не знаю. Искали соперника, но не смогли найти подходящего. Пока точной даты моего поединка нет. В любом случае скоро полечу в Штаты и начну тренироваться.

– Помимо Усика назывались возможные соперники – Лебедев и Гловацки...

– Я жду, когда объявят нового соперника, но пока ясности нет. Интереснее всего было бы провести объединительный бой с Усиком или реванш с Лебедевым.

– Кто из них сильнее? Допустим, если бы они боксировали друг с другом?

– Чуть больше склоняюсь к победе Усика. Но тяжело загадывать, это тяжелый вес, и один удар мог бы решить исход боя. Кроме того, Денис очень опытный боксер. (Сергей ФИШ)

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