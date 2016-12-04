Мурат Гассиев: "Хотел нокаутировать Лебедева"

Новый обладатель титула чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев по окончании боя против Дениса Лебедева отметил, что не хотел доводить дело до судейских записок. Победитель главного боя боксерского вечера также добавил, что завтра проснется с мыслью о том, что надо ставить новые цели и стремиться к их достижению.

– Всем большое спасибо за поддержку, – сказал Гассиев в интервью Дмитрию Губерниеву после боя. – Я ожидал, что зрители будут за меня болеть, но не думал, что их будет так много. Настраивался на очень тяжелый поединок. Рад, что удалось одержать победу.

Старался сделать все, чтобы не довести дело до судейских записок. Я очень хотел победить нокаутом. Денис показал чемпионский характер, у него большое сердце. Я знал, что он будет биться до конца. Не знаю, как удалось выстоять. Лебедев бил очень жестко и сильно. Я старался не пропускать эти удары. Денис пожелал мне удачи, я также поблагодарил его за бой. Думаю, мы с ним еще встретимся и поговорим о состоявшемся поединке.

Спасибо моим родителям и всей семье, а также всей моей команде. Я не думаю о том, что будет дальше. Надеюсь, это лишь первая ступень моей карьеры. Есть, куда стремиться. Завтра проснусь с мыслью о том, что надо ставить новые цели и стремиться к их достижению.