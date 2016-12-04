12:25 | БОКС — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Если и проводить бой-реванш с Лебедевым, то за два титула"

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Новый чемпион мира россиянин Мурат Гассиев в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что в случае боя-реванша с Денисом Лебедевым было бы неплохо, если бы на кону стоял также пояс WBA. Вчера претендент победил Лебедева в 12 раундах титульного поединка раздельным решением судей и стал новым чемпионом мира по версии IBF.

 
Суббота. Москва. Мурат ГАССИЕВ (слева) побеждает Дениса ЛЕБЕДЕВА.Гассиев все запутал, Трояновский пал в первом раунде

- Денис Лебедев сказал, что переоценил вас, можете как-то это парировать? - вопрос Гассиеву.

- Я не знаю, мы боксеры, все в ринге решается. За рингом можно говорить что угодно, а когда поднимаешься в ринг - там все становится видно.

- Как считаете, нужен ли был бы вам реванш, если бы Денис попросил?

- Это нужно спрашивать у моей команды, но я готов. Если будет реванш, значит реванш. Если нет – буду драться с другим соперником.

- Желание провести реванш есть?

- Было бы неплохо, если бы он выставил оба пояса - в этот раз это не получилось, но если будет реванш, то на кону уже два пояса будет стоять, и было бы неплохо подраться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20161204/1113205617.html

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