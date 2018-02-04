02:20 | Бокс — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Дортикос - настоящий воин"

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Российский боксер Мурат Гассиев после победы над кубинцем Юниером Дортикосом поблагодарил болельщиков, промоутеров и соперника. Бой проходил в Сочи, россиянин вышел в финал WBSS и завоевал пояса IBF и WBA в первом тяжелом весе. 

Спасибо всем фанатам в мире, для меня их поддержка очень важна, - заявил Гассиев после боя. - У моего брата был 1 февраля день рождения и эту победу я посвящаю ему. 

Был ли это самый большой бой? Да, был. Хочу сказать спасибо Дортикосу. Я его очень уважаю, он действительно хороший боец, настоящий воин. Это первый тяжелый вес, тут испытываешь давление в каждом раунде, у него 21 нокаут. Он никогда не сдается, пропускает, но побеждает драться. 

Хочу поздравить Усика с победой и выходом в финал. Твой бой с Бриедисом - потрясающая работа. (Михаил ПОТАПОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

а че усик без усов? это как членов без члена...

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