Мурат Гассиев: "Дортикос - настоящий воин"

Российский боксер Мурат Гассиев после победы над кубинцем Юниером Дортикосом поблагодарил болельщиков, промоутеров и соперника. Бой проходил в Сочи, россиянин вышел в финал WBSS и завоевал пояса IBF и WBA в первом тяжелом весе.

- Спасибо всем фанатам в мире, для меня их поддержка очень важна, - заявил Гассиев после боя. - У моего брата был 1 февраля день рождения и эту победу я посвящаю ему.

Был ли это самый большой бой? Да, был. Хочу сказать спасибо Дортикосу. Я его очень уважаю, он действительно хороший боец, настоящий воин. Это первый тяжелый вес, тут испытываешь давление в каждом раунде, у него 21 нокаут. Он никогда не сдается, пропускает, но побеждает драться.

Хочу поздравить Усика с победой и выходом в финал. Твой бой с Бриедисом - потрясающая работа. (Михаил ПОТАПОВ)

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