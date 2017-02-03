Мурат Гассиев: "Денег за бой с Лебедевым хватило на машину и ремонт квартиры во Владикавказе"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF Мурат Гассиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что на заработанные за бой с Денисом Лебедевым деньги потратил на машину и ремонт квартиры. Мурат стал чемпионом мира по версии IBF в 23 года, победив 3 декабря в драматичном поединке Лебедева. На премии "Звезда бокса" этот бой был признан лучшим по итогам прошлого года. Не исключено, что в ближайшем будущем Гассиев проведет реванш с Лебедевым, а пока Мурат отправится в Америку в тренировочный лагерь Абеля Санчеса.
– За бой с Лебедевым у вас был самый большой гонорар в карьере? Сто тысяч долларов?
– Да, примерно столько. Купил машину, еще на ремонт квартиры во Владикавказе хватило.
– А на дом?
– Пока что нет денег. Заработаю, построю.
– Была мечта перейти в тяжелый вес…
– Вот там и заработаю.
– При каких обстоятельствах возможен переход в тяжелую весовую категорию? В случае поражения?
– Все будет зависеть только от моего организма. Мне практически не приходится гонять вес, сбрасываю во время тренировок. Если буду весить хотя бы килограммов сто, то перейду. (Сергей ФИШ)