14:12 | БОКС — Профессиональный

Мурат Гассиев: "Абель мне как тренер подходит, мне нравится с ним работать"

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Россиянин Мурат Гассиев перед боем против Дениса Лебедева заявил, что ему комфортно работать с тренером Абелем Санчесом. Ранее российский полутяжеловес Сергей Ковалев раскритиковал работу с Санчесом, заявив, что тренер не всем своим подопечным уделяет достаточно внимания.

- С Абелем мы работаем два последних года, - цитирует "Р-Спорт" Гассиева. - Абель мне как тренер подходит, мне нравится с ним работать. К этому бою он готовил меня, подбирал тактику. Я не замечал такого, что он кому-то времени больше уделял, а кому-то меньше. Он мне пожелал удачи. Абель прилетит в Москву и будет в углу во время боя.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161128/1112899547.html

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