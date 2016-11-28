Мурат Гассиев: "Абель мне как тренер подходит, мне нравится с ним работать"

Россиянин Мурат Гассиев перед боем против Дениса Лебедева заявил, что ему комфортно работать с тренером Абелем Санчесом. Ранее российский полутяжеловес Сергей Ковалев раскритиковал работу с Санчесом, заявив, что тренер не всем своим подопечным уделяет достаточно внимания.

- С Абелем мы работаем два последних года, - цитирует "Р-Спорт" Гассиева. - Абель мне как тренер подходит, мне нравится с ним работать. К этому бою он готовил меня, подбирал тактику. Я не замечал такого, что он кому-то времени больше уделял, а кому-то меньше. Он мне пожелал удачи. Абель прилетит в Москву и будет в углу во время боя.