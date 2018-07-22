Мунгуя защитил титул чемпиона WBO в первом среднем весе

Мексиканец Хайме Мунгуя единогласным решением судей победил британца Лиама Смита и защитил титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Счет в поединке – 116:111, 119:108, 119:110. В шестом раунде Смит побывал в нокдауне.

В другом бою вечера бокса в Лас-Вегасе пуэрториканец Альберто Мачадо защитил титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе. Он победил ганца Рафаэля Менсу также единогласным решением судей – 120:107, 120:107, 120:107.