Момент ночи. Усик и Белью обнялись после боя

Красивым эпизодом завершился боксерский вечер в Манчестере. Британец Тони Белью обнялся с украинцем Александром Усиком после поражения в поединке за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF.

"Когда все сказано и сделано... Прекрасный момент после боя", – написала пресс-служба британского телеканала BT Sport в Твиттере.

When all is said and done...



A great moment between Oleksandr Usyk and Tony Bellew 👏 pic.twitter.com/trk6YGg0AK – Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 10 ноября 2018 г.

Тони Белью: "Усик – отличный боец, который заслуживает всех наград в мире" //

Усик отправил Белью в нокаут. Видео //

​Белью после поражения от Усика объявил о завершении карьеры