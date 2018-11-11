Момент ночи. Усик и Белью обнялись после боя

Красивым эпизодом завершился боксерский вечер в Манчестере. Британец Тони Белью обнялся с украинцем Александром Усиком после поражения в поединке за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF.
"Когда все сказано и сделано... Прекрасный момент после боя", – написала пресс-служба британского телеканала BT Sport в Твиттере.
When all is said and done...– Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 10 ноября 2018 г.
A great moment between Oleksandr Usyk and Tony Bellew 👏 pic.twitter.com/trk6YGg0AK
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