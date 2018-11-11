05:09 | Бокс — Профессиональный

Момент ночи. Усик и Белью обнялись после боя

Обсудить
0

Красивым эпизодом завершился боксерский вечер в Манчестере. Британец Тони Белью обнялся с украинцем Александром Усиком после поражения в поединке за обладание званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и сразу четырьмя поясами – по версиям WBO, WBC, WBA и IBF.

"Когда все сказано и сделано... Прекрасный момент после боя", – написала пресс-служба британского телеканала BT Sport в Твиттере.

Тони Белью: "Усик – отличный боец, который заслуживает всех наград в мире" //
Усик отправил Белью в нокаут. Видео //
Белью после поражения от Усика объявил о завершении карьеры

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...