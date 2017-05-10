Миша Алоян: "Слушания в CAS никак не повлияют на мой дебютный бой"

Призер Олимпийских игр-2016 россиянин Миша Алоян заявил, что ситуация с лишением его награды за употребление допинга и рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) по этому поводу не повлияют на его дебютный бой на профессиональном ринге. Напомним, на Олимпиаде-2016 он завоевал серебряную медаль, однако CAS 8 декабря прошлого года лишил боксера награды за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан. 30 декабря спортсмен подал апелляцию.

- Вчера я онлайн участвовал в деле, по скайпу, но решения, конечно, еще нет, оно будет позже, - цитирует ТАСС Алояна. - Если честно, я про него и не думаю, и не думал после первого решения, нужно от этого избавляться, не нагружать себя. Что произошло, то произошло, так что на этот бой, на завтрашний вечер это никак не повлияет и не имеет значения.

После Олимпийских игр я уже решил, что мне нужно переключаться, менять что-то в своей карьере, и в боксе есть такая возможность - менять любительский бокс на профессиональный. Мне очень хотелось начать свою карьеру не с четырехраундовых поединков, как это делают боксеры-новички, а именно с топового боксера и 10-раундового поединка, это очень престижно. Конечно, и волнение, и большие риски: у меня ноль поединков на профессиональном уровне, у соперника - 33.