Миша Алоян: "Особых эмоций после первой победы на профессиональном ринге у меня нет"

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Миша Алоян заявил, что дебютный поединок с Ядером Кардосой важен и в плане победы, и в части приобретения опыта в профессиональном боксе. Двукратный чемпион мира Алоян (в весовой категории до 52 килограммов) в четверг одолел соперника в 10-раундовом поединке.

– Каких-либо особых эмоций после первой победы на профессиональном ринге у меня нет, – цитирует "Р-Спорт" Алояна. – Наверное, сейчас больше преобладает чувство усталости после боя. Но в целом я рад, что провел полноценный поединок с боксером такого хорошего уровня. Этот бой важен для меня в плане приобретения хорошего опыта.

Я не делал ставку на нокаут, а планировал боксировать всю дистанцию боя. Да и соперник оказался очень крепким оппонентом. Возможно, в какой-то момент его можно было "добить" и завершить бой досрочно. Но это был мой дебют в профессионалах, и я не хотел излишне рисковать. Для меня в первую очередь была важна победа, но меня порадовал хороший и плотный бой. Тем более что на протяжении всех десяти раундов надо было суметь сохранять концентрацию.