Мик Хеннесси: "Больно видеть, как Фьюри отдает титулы"

Промоутер британца Тайсона Фьюри Мик Хеннесси, который работает со спортсменом с начала его карьеры, объяснил отказ боксера от чемпионских поясов. По его словам, в глазах людей Фьюри останется сильнейшим супертяжеловесом.

– Тайсон по-прежнему будет восприниматься в глазах любого чемпионом мира в тяжелом весе, – цитирует Boxingscene Хеннесси. – Он победил самого доминирующего чемпиона в современной эпохе бокса. Это была незабываемая ночь в Германии, когда он завоевал свои титулы. И этого уже никто не изменит. Больно видеть, как Тайсон отдает титулы, над которыми так долго и упорно работал – всю жизнь. Но сейчас первостепенное значение имеет оказание медицинской помощи Фьюри. Он должен получить поддержку от семьи и друзей, чтобы полностью восстановиться.