Михайленко нокаутировал Прескотта, Чупраков победил Накатилу

Боксер Дмитрий Михайленко в Екатеринбурге одержал досрочную победу над колумбийцем Брейдисом Прескоттом в бою за чемпионский пояс WBC Silver в полусреднем весе. В седьмом раунде россиянин отправил соперника в нокаут. Колубиец поднялся на счет рефери, но продолжить бой не смог.

В еще одном поединке этого вечера Евгений Чупраков по очкам победил намибийца Джеремайю Накатилу, который до этого не имел поражений - 118:110, 116:112, 114:114. Россиянин завоевал пояс WBO Inter-Continental в первом легком весе.