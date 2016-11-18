23:15 18 ноября | БОКС — Профессиональный

Михайленко нокаутировал Прескотта, Чупраков победил Накатилу

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Боксер Дмитрий Михайленко в Екатеринбурге одержал досрочную победу над колумбийцем Брейдисом Прескоттом в бою за чемпионский пояс WBC Silver в полусреднем весе. В седьмом раунде россиянин отправил соперника в нокаут. Колубиец поднялся на счет рефери, но продолжить бой не смог.

В еще одном поединке этого вечера Евгений Чупраков по очкам победил намибийца Джеремайю Накатилу, который до этого не имел поражений - 118:110, 116:112, 114:114. Россиянин завоевал пояс WBO Inter-Continental в первом легком весе.

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Материалы REN-TV

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