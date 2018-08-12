Михалкин вернется на ринг 15 сентября в Германии

Бывший чемпион мира по версии IBO Игорь Михалкин проведет следующий бой 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджер 33-летнего спортсмена Эрола Сейлана. Соперником россиянина по поединку, который пройдет в немецком Любеке, станет экс-обладатель чемпионского титула пуэрториканец Мэнни Сиаки.

Предыдущий бой Михалкин провел 3 марта, когда техническим нокаутом в седьмом раунде проиграл соотечественнику Сергею Ковалеву. В общей сложности в активе россиянина 21 победа (9 нокаутом) и 2 поражения. Сиаки провел на профессиональном ринге 33 боя, одержав 25 побед (20 – нокаутом) и потерпев 8 поражений.