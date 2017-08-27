Мейвезер сфотографировался с Диасом, который побеждал Макгрегора

Боец смешанного стиля Крис Авила в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с непобежденным чемпионом мира Флойдом Мейвезером и бойцом UFC Нейтом Диасом. Снимок сделан в Лас-Вегасе после победы американского боксера над чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Отметим, что Диас - один из трех бойцов смешанного стиля, которым уступал Макгрегор. Первый бой между ирландцем и американцем состоялся 5 марта 2016 года. Диас одержал победу удушающим приемом. 20 августа того же года состоялся реванш - Макгрегор выиграл решением большинства.

Публикация от Chris Avila (@chrisavila209) Авг 26 2017 в 10:56 PDT

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция