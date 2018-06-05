Мейвезер - самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes, россиян нет в топ-100

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов года в мире по версии Forbes стал американский боксер Флойд Мейвезер. Его доход составил 285 миллионов долларов. При этом 275 миллионов он заработал за бой с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором. Еще 10 миллионов принесли ему контракты со спонсорами.

Макгрегор, в свою очередь, расположился на четвертой строчке рейтинга. У него 99 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занял нападающий сборной Аргентины по футболу и "Барселоны" Лионель Месси – 111 миллионов. Третьим стал форвард сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду, у которого 108 миллионов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:

1. Флойд Мейвезер (бокс, США) - 285 миллионов долларов

2. Лионель Месси (футбол, Аргентина) - 111

3. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) - 108

4. Конор Макгрегор (MMA, Ирландия) - 99

5. Неймар (футбол, Бразилия) – 90

6. Леброн Джеймс (баскетбол, США) – 85,5

7. Роджер Федерер (теннис, Швейцария) – 77,2

8. Стефен Карри (баскетбол, США) – 76,9

9. Мэтт Райан (американский футбол, США) – 67,3

10. Мэттью Стэффорд (американский футбол, США) – 59,5

При этом в список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира не вошла ни одна женщина и ни один российский спортсмен.