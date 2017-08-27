Мейвезер продемонстрировал чек на 350 миллионов долларов после победы над Макгрегором

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором продемонстрировал своим подписчикам в Инстаграме чек на 350 миллионов долларов, которые он получил за участие в завершившемся противостоянии. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция