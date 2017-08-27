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14:31 | БОКС — Профессиональный

Мейвезер продемонстрировал чек на 350 миллионов долларов после победы над Макгрегором

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Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором продемонстрировал своим подписчикам в Инстаграме чек на 350 миллионов долларов, которые он получил за участие в завершившемся противостоянии. Отметим, что 40-летний боксер до этого поединка не выходил на ринг на протяжении двух лет. Бой с Макгрегором был остановлен судьей в 10-м раунде. Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках в профессионалах.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
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hant64

Интересно, сколько он останется должен налоговикам в этот раз? Для закрытия долгов, образовавшихся с этого чека, ждём следующего шоу, в спарринг подойдёт кто-нибудь из шахматистов покрепче и поздоровей)))

14:48