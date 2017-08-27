Мейвезер прибыл на бой с Макгрегором. Видео

Американский боксер Флойд Мейвезер прибыл на "Т-Мобайл Арену" в Лас-Вегасе, где через два часа начнется его бой с Конором Макгрегором. Непобежденный чемпион мира, как обычно, был в окружении своей команды и выглядел спокойно.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.