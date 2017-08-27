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07:58 | БОКС — Профессиональный

Мейвезер побил рекорд Марчиано по количеству побед

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Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано по количеству побед. Этот успех стал для 40-летнего боксера 50-м в 50 боях на профессиональном ринге.

Благодаря этой победе Мейвезер побил достижение американца Рокки Марчиано, на счету которого 49 побед (43 – нокаутом) в 49 боях.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ymovan

Марчиано побеждал профессиональных боксеров а не любителей бокса из ММА

08:29

karwin

Еще можно спарринги приплюсовать

08:11

ефим1254

молодец

08:07