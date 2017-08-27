Мейвезер побил рекорд Марчиано по количеству побед

Американец Флойд Мейвезер после победы над Конором Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано по количеству побед. Этот успех стал для 40-летнего боксера 50-м в 50 боях на профессиональном ринге.
Благодаря этой победе Мейвезер побил достижение американца Рокки Марчиано, на счету которого 49 побед (43 – нокаутом) в 49 боях.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
ymovan
Марчиано побеждал профессиональных боксеров а не любителей бокса из ММА
08:29
karwin
Еще можно спарринги приплюсовать
08:11
ефим1254
молодец
08:07