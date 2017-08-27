Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом

Американец Флойд Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Рефери Роберт Берд остановил бой в 10-м раунде из-за того, что чемпион UFC перестал защищаться.
Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном ринге. По этому показателю он побил "вечный" рекорд Рокки Марчиано.
Напомним, что для Макгрегора это был первый боксерский поединок в карьере.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
Medved.
фарс века
08:25
Бней Иегуда
AntoshaTomsk Топовый - это понятие растяжимое.)) Для кого-то и Поветкин с Лебедевым топы.))
08:15
AntoshaTomsk
Бней Иегуда я соглашусь с тем что под Флойдом некоторые топовые легли бы боксеры, но не под Конором.
08:13
Бней Иегуда
AntoshaTomsk Это ты старый, Флойд в поряде, и я не помню что бы он такой блок против кого-либо из боксёров ставил, а сегодня опасался.) Конор хорош, и того же Головкина нокаутировал бы наверняка. Даже по Флойду прилично попадал в первых раундах.)
08:12
Бней Иегуда
Ждём теперь как Альварес ушатает мешкобойца Генку, ну и супербой Ригондо-Ломаченко.)
08:10
AntoshaTomsk
Бней Иегуда дичь пишешь. Никто из топовых боксеров не лег бы под конором, старый, давно не бившийся Деньги одной рукой побил ирнландца.
08:10
AntoshaTomsk
Бокс остается, никаких сомнений.
08:08
Бней Иегуда
Конор, кстати, достойно. Многие топовые боксёры сегодня легли бы против него.)) Просто Флойд космос, один из лучших ол тайм.))
08:04
VVSh71
Первый канал даже эмоции участникам не дали высказать. без ералаша никак. клоуны
08:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
Большая лажа это Джонс против псевдодесантника
08:02
Аргус)
Да все ожидаемо, ни каких шансов у Конора и не было изначально
08:00
Koi-nobori
большей л/а/ж/и в жизни не видел
07:59
Аргус)
HarryAngel С чего это вдруг, он и не орал, что по правилам мма, уничтожит Макрегора
07:58
Koi-nobori
большей лажи в жизни не видел )
07:58
mrazotka
ожидаемо. логично. флойд защитил бокс как спорт в целом...
07:57
Бней Иегуда
Великий!)) США лучшие!))
07:57
freak
Спектакль на троечку с минусом. Серебренников поинтереснее бы сварганил.
07:57
HarryAngel
Флойд теперь как мужик должен выйти на ринг ММА
07:56
kashkovsky2010
Это было прекрасно! Зауважал Флойда по настоящему. Мегабой!
07:56
VVSh71
что-то мне подсказывает, что реванш может состоятся по правила UFC
07:55
s_medik
как-то скучно все было
07:54