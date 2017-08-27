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07:51 | БОКС — Профессиональный

Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом

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Американец Флойд Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Рефери Роберт Берд остановил бой в 10-м раунде из-за того, что чемпион UFC перестал защищаться.

Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном ринге. По этому показателю он побил "вечный" рекорд Рокки Марчиано.

Напомним, что для Макгрегора это был первый боксерский поединок в карьере.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

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Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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КОММЕНТАРИИ (22)
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Medved.

фарс века

08:25

Бней Иегуда

AntoshaTomsk Топовый - это понятие растяжимое.)) Для кого-то и Поветкин с Лебедевым топы.))

08:15

AntoshaTomsk

Бней Иегуда я соглашусь с тем что под Флойдом некоторые топовые легли бы боксеры, но не под Конором.

08:13

Бней Иегуда

AntoshaTomsk Это ты старый, Флойд в поряде, и я не помню что бы он такой блок против кого-либо из боксёров ставил, а сегодня опасался.) Конор хорош, и того же Головкина нокаутировал бы наверняка. Даже по Флойду прилично попадал в первых раундах.)

08:12

Бней Иегуда

Ждём теперь как Альварес ушатает мешкобойца Генку, ну и супербой Ригондо-Ломаченко.)

08:10

AntoshaTomsk

Бней Иегуда дичь пишешь. Никто из топовых боксеров не лег бы под конором, старый, давно не бившийся Деньги одной рукой побил ирнландца.

08:10

AntoshaTomsk

Бокс остается, никаких сомнений.

08:08

Бней Иегуда

Конор, кстати, достойно. Многие топовые боксёры сегодня легли бы против него.)) Просто Флойд космос, один из лучших ол тайм.))

08:04

VVSh71

Первый канал даже эмоции участникам не дали высказать. без ералаша никак. клоуны

08:02

Долго наблюдал за идиотами на эт

Большая лажа это Джонс против псевдодесантника

08:02

Аргус)

Да все ожидаемо, ни каких шансов у Конора и не было изначально

08:00

Koi-nobori

большей л/а/ж/и в жизни не видел

07:59

Аргус)

HarryAngel С чего это вдруг, он и не орал, что по правилам мма, уничтожит Макрегора

07:58

Koi-nobori

большей лажи в жизни не видел )

07:58

mrazotka

ожидаемо. логично. флойд защитил бокс как спорт в целом...

07:57

Бней Иегуда

Великий!)) США лучшие!))

07:57

freak

Спектакль на троечку с минусом. Серебренников поинтереснее бы сварганил.

07:57

HarryAngel

Флойд теперь как мужик должен выйти на ринг ММА

07:56

kashkovsky2010

Это было прекрасно! Зауважал Флойда по настоящему. Мегабой!

07:56

VVSh71

что-то мне подсказывает, что реванш может состоятся по правила UFC

07:55

s_medik

как-то скучно все было

07:54