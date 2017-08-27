Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом

Американец Флойд Мейвезер победил ирландца Конора Макгрегора в поединке, проходившем в Лас-Вегасе. Рефери Роберт Берд остановил бой в 10-м раунде из-за того, что чемпион UFC перестал защищаться.

Теперь на счету Мейвезера 50 побед в 50 боях в профессиональном ринге. По этому показателю он побил "вечный" рекорд Рокки Марчиано.

Напомним, что для Макгрегора это был первый боксерский поединок в карьере.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция